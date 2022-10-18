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    Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 159 milyonluk rekor ikramiye..

    Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim 2022 çekilişi dün akşam yapılan çekiliş ile gerçekleştirildi.Peki kazandıran numaralar hangileri oldu? İşte Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim 2022 çekiliş sonuçları..
    • 18.10.2022 - 11:04
    • Güncelleme : 18.10.2022 - 11:04
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    Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 159 milyonluk rekor ikramiye..

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 17 Ekim 2022 Pazartesi çekilişi dün gerçekleştirildi.

    Şans oyunu oynayan şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını yakından takip ederken kazandıran numaraları öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.

    Büyük ikramiyenin 159.270.004,16 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devretti

    Dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonunda 5 bilen iki şanslı vatandaş 2.802.920,35 TL'lik ödülün sahibi oldu.İşte dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

    Çılgın Sayısal Loto 17 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 159 milyonluk rekor ikramiye.. #1

    17 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Noter huzurunda yapılan 17 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar şu şekildedir;

    6 - 31 - 61 - 68 - 71 - 78 - Joker:18 SüperStar:2


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