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- Çılgın Sayısal Loto 17 Eylül çekiliş sonuçları! 138 milyon liralık dev ikramiye..
Çılgın Sayısal Loto 17 Eylül çekiliş sonuçları! 138 milyon liralık dev ikramiye..
Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün yapıldı.İşte kazandıran şanslı numaralar..
- 18.09.2022 - 09:29
Çılgın Sayılsa Loto 17 Eylül çekiliş sonuçları gündeme geldi.Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenebilmek için internette araştırmalarını hızlandırdı.
17 Eylül 2022 tarihli çekilişin büyük ödülü 138.375.536,89 liraydı.Ancak dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadı ve büyük ikramiye devretti.
Noter huzurunda gerçekletirilen çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen bir talihli 734.674,30 liranın sahibi oldu.İşte dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçları..
17 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları
17 Eylül 2022 tarihli Çılgın Sayılsa Loto çekilişi dün akşam 21.30'da yapıldı.İşte kazandıran numaralar.
55 - 56 - 60 - 66 - 79 - 81 Joker: 4 SüperStar: 5