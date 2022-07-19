Çılgın Sayısal Loto 18 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı!

Şans oyunları sevenler haftanın üç günü çekilen Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek istiyor.İşte 18 Temmuz tarihli çekilişin kazandıran numaraları..

Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da gerçekleştirildi.Bilindiği üzere Çılgın Sayısal Loto çekilişleri haftada üç gün düzenleniyor.Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30’da çekiliş yapılıyor.

Bu haftanın ilk çekilişi dün yapıldı.Şans oyunları sevenler 18 Temmuz Pazartesi Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalar yapıyor.İşte kazandıran şanslı numaralar..

18 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam yapılan çekiliş sonucuna göre kazandıran şanslı numaralar aşağıdaki gibidir..

72 - 9 - 27 - 11 - 51 - 62 Joker: 18 Süperstar: 81