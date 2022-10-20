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Çılgın Sayısal Loto 19 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 160 milyonluk büyük ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto 19 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 160 milyonluk büyük ikramiye..

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi dün yapıldı. İşte çekiliş sonuçları..