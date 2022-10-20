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    Çılgın Sayısal Loto 19 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 160 milyonluk büyük ikramiye..

    Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi dün yapıldı. İşte çekiliş sonuçları..
    • 20.10.2022 - 09:23
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    Çılgın Sayısal Loto 19 Ekim çekiliş sonuçları belli oldu! 160 milyonluk büyük ikramiye..

    Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın 2. çekilişi olan 19 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün akşam Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda gerçekleştirildi.

    Şans oyunu oynayan vatandaşlar çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı. Büyük ikramiyenin 160.854.410,12 TL olduğu çekilişte kazandıran numaralar merak uyandırdı.

    Büyük ikramiyeyi kazananın çıkmadığı gecede 5 bilen 5 şanslı vatandaş 1.130.002,50 TL'lik ödülün sahibi oldu.

    Peki 19 Ekim 2022 tarihli çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar hangileri oldu. İşte Çılgın Sayısal Loto 19 Ekim 2022 tarihli çekiliş sonuçları..

    19 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

    İşte noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar;

    23 - 24 - 29 - 33 - 60 - 75 Joker:86 SüperStar:36

     


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