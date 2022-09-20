Çılgın Sayısal Loto 19 Eylül çekiliş sonuçları! 139 milyon liralık dev ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto 19 Eylül çekiliş sonuçları! 139 milyon liralık dev ikramiye..

Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto pazartesi çekilişi yapıldı.İşte kazandıran şanslı numaralar..

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayılsa Loto'nun 19 Eylül çekiliş sonuçları belli oldu.

Dün akşam saat 21.30'da çekilen Çılgın Sayısal Loto da büyük ikramiye 139.661.046,11 liraydı.Çekiliş sonucuna göre büyük ikramiyeyi kazanan çıkmadı.

5 bilen iki şanslı kişi 263.694,20 liralık ödülün sahibi oldu.Büyük ikramiye haftalardır devretmeye devam ediyor.

19 Eylül Çılgın Sayısal Loto Sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar aşağıdaki şekildedir..

15 - 23 - 35 - 39 - 56 - 64 - Joker: 9 SüperStar: 17