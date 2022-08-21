Çılgın Sayısal Loto 20 Ağustos çekiliş sonuçları! 120 milyon liralık büyük ikramiye..

Haftanın üç günü gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun dün yapılan çekiliş sonuçları merak konusu oldu.İşte şanslı numaralar..

Her hafta üç gün çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun 20 Ağustos Cumartesi günü yapılan çekilişi gündem oldu.

120 milyon liralık büyük ikramiyenin sahibini aradığı çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Çılgın sayısal loto 20 Ağustos Cumartesi çekilişi dün akşam saat 21:30'da gerçekleştirildi.İşte kazandıran şanslı numaralar..

20 Ağustos Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen 20 Ağustos Çılgın sayısal loto çekilişi sonucu kazandıran numaralar şu şekilde oluştu..

34 - 37 - 44 - 66 - 74 - 83 Joker: 68 Süperstar: 2