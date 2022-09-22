Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül çekiliş sonuçları! 141 milyon sahibini buldu mu?

Çılgın Sayısal Loto 21 Eylül çekiliş sonuçları! 141 milyon sahibini buldu mu?

Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam noter huzurunda çekildi.İşte kazandıran numaralar..

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere üç gün çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi dün yapıldı.

Büyük ikramiyenin 141.046.016,84 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için ikramiye devretti.Uzun zamandır devreden ikramiye büyümeye devam ediyor.

6 bilenin çıkmadığı gecede 4 şanslı talihli 5 bilerek 142.048,25 TL'lik özül kazanmaya hak kazandı.

İşte 21 Eylül 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre kazandıran numaralar.

21 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto sonuçları aşağıdaki gibidir.

1 - 3 - 41 - 43 - 49 - 86 - Joker: 62 SüperStar: 56