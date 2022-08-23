Çılgın Sayısal Loto 22 Ağustos çekiliş sonuçları! 122 milyon liralık dev ikramiye..

Her hafta üç gün çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi dün akşam saat 21.30'da yapıldı.Çılgın Sayısal Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan çılgın sayısal lotonun büyük ikramiyesi uzun zamandır devrediyor.122 milyon liralık dev ödül altı bilen çıkmadığı için yine devretti.

Çılgın Sayısal Loto'nun dün gerçekleştirilen çekiliş sonucna göre 5 bilen 2 talihli 257.769,60 liranın sahibi oldu.

Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları internette gündem oldu.22 Ağustos Pazartesi günü yapılan çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralara belli oldu.İşte o şanslı numaralar..

22 Ağustos Pazartesi çekiliş sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirlen 22 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları şu şekilde;

10-12-14-31-60-69 Joker:4 Süperstar: 86