Çılgın Sayısal Loto 24 Ağustos çekiliş sonuçları! 123 milyon liralık dev ikramiye..

Çılgın Sayısal Loto 24 Ağustos çekiliş sonuçları! 123 milyon liralık dev ikramiye..

Haftanın iç günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi dün akşam gerçekleşti.İşte çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto 24 Ağustos Çarşamba çekiliş sonuçları gündeme geldi.Çekilişi yakından takip edenler sonuçlar hakkında araştırmalara yapmaya başladı.

Büyük ikramiyenin 123.467.723,01 lira olduğu Çılgın Sayısal Loto'nun dün gerçekleştirilen çekiliş sonucuna göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Dün gerçekleştirilen çekiliş sonucuna göre 5 bilen bir talihli 550 bin liralık ödülün sahibi olmayı başardı.

Peki 24 Ağustos Çarşamba çekilişinde kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları..

24 Ağustos Çarşamba çekiliş sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde;

3 - 22 - 38 - 77 - 82 - 87 Joker: 56 + Süperstar: 71

