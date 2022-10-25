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    Çılgın Sayısal Loto 24 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 164 milyonluk rekor ikramiye..

    Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi dün akşam yapıldı. İşte kazandıran şanslı numaralar..
    • 25.10.2022 - 09:17
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    Çılgın Sayısal Loto 24 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 164 milyonluk rekor ikramiye..

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftada üç gün çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 24 Ekim 2022 tarihli çekiliş dün gerçekleştirildi.

    Noter huzurunda yapılan çekilişte büyük ikramiye 164.468.682,34 TL oldu. Haftalardır devreden büyük ikramiye bu çekiliştede devretti. 6 bilenin çıkmadığı çekilişte 5 bilen 2 şanslı vatandaş 2.806.118,10 TL'lik ödülün sahibi oldu.

    İşte 24 Ekim 2022 tarihli çekilişte ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarları..

    Çılgın Sayısal Loto 24 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 164 milyonluk rekor ikramiye.. #1

    24 Ekim 2022 Sayısal Loto sonuçları

    İşte bu haftanın ilk çekiliş sonuçları;

    13 - 24 - 50 - 59 - 65 - 80 Joker: 14 SüperStar: 73


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