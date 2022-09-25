Çılgın Sayısal Loto 24 Eylül çekiliş sonuçları! 142 milyonluk rekor ikramiye..

Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi dün yapıldı.İşte kazandıran numaralar..

Çılgın Sayısal Loto 24 Eylül 2022 tarihli çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.Büyük ikramiyenin 142.913.993,94 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

Şans oyunlaru tutkunları haftanın üç günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını yakından takip ediyor ve konuyla alakalı internette aramalara yapıyor.

Dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonucuna göre 5 bilen 5 talihli vatandaş 153.269,90 TL'lik ödülün sahibi oldu.

İşte dün akşam ikramiye kazanan talihli sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarı..

Çılgın Sayısal Loto 24 Eylül çekiliş sonuçları

Çılgın Sayısal Loto 24 Eylül çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

2 - 7 - 15 - 20 - 21 - 43 Joker: 25 SüperStar: 47