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    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..

    25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sayısal loto çekiliş sonuçları…
    • 26.07.2022 - 09:41
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    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..

    Milli Piyango idaresi tarafından haftanın 3 günü çekilişi gerçekleştiren Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz Pazartesi günü çekilişi yapıldı.Şans oyunları tutkunları sonuçları öğrenmek için internette araştırmalar yapıyor.

    6 bilenin büyük ikramiyeyi kazanacağı çekilişte büyük ödül tam 104 milyon 471 bin 160 TL idi.Haftanın ilk çekilişi olan pazartesi çekilişi dün saat 21.30'da canlı yayında gerçekleştirildi.Peki 6 bilen çıktı mı? İşte kazandıran numaralar..

    Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye.. #1

    25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen 25 Temmuz 2022 Pazartesi şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.

    8-15-23-34-46-73 Joker-47 SüperStar-39

    6 bilenin çıkmadığı gecede büyük ikramiye 104 milyon 471 bin 160 TL devretti..

     


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