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- Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..
Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! 104 milyonluk rekor ikramiye..
25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, sayısal loto çekiliş sonuçları…
- 26.07.2022 - 09:41
Milli Piyango idaresi tarafından haftanın 3 günü çekilişi gerçekleştiren Çılgın Sayısal Loto 25 Temmuz Pazartesi günü çekilişi yapıldı.Şans oyunları tutkunları sonuçları öğrenmek için internette araştırmalar yapıyor.
6 bilenin büyük ikramiyeyi kazanacağı çekilişte büyük ödül tam 104 milyon 471 bin 160 TL idi.Haftanın ilk çekilişi olan pazartesi çekilişi dün saat 21.30'da canlı yayında gerçekleştirildi.Peki 6 bilen çıktı mı? İşte kazandıran numaralar..
25 Temmuz Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Noter huzurunda gerçekleştirilen 25 Temmuz 2022 Pazartesi şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.
8-15-23-34-46-73 Joker-47 SüperStar-39
6 bilenin çıkmadığı gecede büyük ikramiye 104 milyon 471 bin 160 TL devretti..