Çılgın Sayısal Loto 26 Ekim 2022 çekiliş sonuçları! 166 milyonluk rekor ikramiye devir mi etti?

Çılgın Sayısal Loto çekilişi, dün akşam saat 21.30'da gerçekleşti. Vatandaşlar çekiliş sonuçlarını araştırmaya başladı. İşte Çılgın Sayısal Loto 26 Ekim çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi olan 26 Ekim 2022 Çarşamba çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi.

Büyük ikramiyenin 166.044.599,26 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için ikramiye devretti. 26 Ekim 2022 çekilişinde 5 bilen 2 talihli vatandaş 2.823.265,00 liralık ödül kazandı.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye tutarı şu şekilde;

Şans oyunu tutkunları dün akşam gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarını öğrenmek için internette arama yapmaya başladı. İşte 26 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları..

26 Ekim 2022 Sayısal Loto Sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen 26 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları şu şekilde;

29 - 31 - 40 - 67 - 81 - 90 - Joker: 88 SüperStar: 22