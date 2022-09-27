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    Çılgın Sayısal Loto 26 Eylül çekiliş sonuçları! 144 milyon liralık dev ikramiye..

    Haftanın üç günü çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın ilk çekilişi dün noter huzurunda yapıldı.
    • 27.09.2022 - 09:28
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    Çılgın Sayısal Loto 26 Eylül çekiliş sonuçları! 144 milyon liralık dev ikramiye..

    Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ilk çekilişi olan 26 Eylül Pazartesi çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.Büyük ikramiyenin 144.222.978,90 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmadığı için ikramiye devretti.

    Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekiliş sonuçları hakkında internette aramalar hız kazandı.

    26 Eylül Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen bir şanslı vatandaş 537.019,45 TL'lik ikramiyenin sahibi oldu.

    26 Eylül Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

    Dün akşam noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde belirlendi.

    40 - 44 - 66 - 82 - 84 - 87 Joker: 47 SüperStar: 75


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