Çılgın Sayısal Loto 27 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte,çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları…

Milli Piyango idaresi tarafından haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto dün akşam 21.30'da çekildi.Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı.

Haftanın ikinci çekilişi olan Çarşamba çekilişicanlı yayında gerçekleştirildi.Peki 6 bilen çıktı mı? İşte kazandıran numaralar..

27 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları

27 Temmuz Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.

3-4-19-84-85-87 Joker:11 Süperstar: 68