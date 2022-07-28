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    Çılgın Sayısal Loto 27 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

    27 Temmuz Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı, ne zaman açıklanacak? İşte,çılgın sayısal loto çekiliş sonuçları…
    • 28.07.2022 - 10:12
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    Çılgın Sayısal Loto 27 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

    Milli Piyango idaresi tarafından haftanın 3 günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto dün akşam 21.30'da çekildi.Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği çekiliş sonuçları araştırılmaya başlandı.

    Haftanın ikinci çekilişi olan Çarşamba çekilişicanlı yayında gerçekleştirildi.Peki 6 bilen çıktı mı? İşte kazandıran numaralar..

    27 Temmuz Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    27 Temmuz Çarşamba günü noter huzurunda gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.

    3-4-19-84-85-87 Joker:11 Süperstar: 68


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