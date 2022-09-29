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    Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül çekiliş sonuçları! 145 milyonluk rekor ikramiye..

    28 Eylül Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor.Büyük ikramiyeyi kazanan çıktı mı? İşte tüm merak edilenlerin cevabı..
    • 29.09.2022 - 09:46
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    Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül çekiliş sonuçları! 145 milyonluk rekor ikramiye..

    Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi olan 28 Eylül Çarşamba çekilişi dün akşam 21.30'da gerçekleştirildi.

    Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği çekilişte büyük ikramiye 145.601.554,95 TL idi.Çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.

    Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre 5 bilen 3 şanslı vatandaş 188.523,20 TL'lik ödül kazandı.İşte dün akşamki çekiliş sonuçlarına göre kazanan sayısı ve ikramiye tutarları..

    Çılgın Sayısal Loto 28 Eylül çekiliş sonuçları! 145 milyonluk rekor ikramiye.. #1

    28 Eylül Çarşamba Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Noter huzurunda gerçekleştirilen haftanın ikinci çekiliş sonuçlarına göre kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

    47-52-57-69-70-72 Joker-74 SüperStar-41


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