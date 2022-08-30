Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos çekiliş sonuçları! 126 milyon liralık büyük ikramiye..

Haftada üç gün gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto'nun dün yapılan çekiliş sonuçları gündem konusu oldu.İşte 29 Ağustos çekiliş sonuçları..

Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın merakla beklenen ilk çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.126 milyon lirayı aşan büyük ikramiyeyi kazanmak için Çılgın Sayısal Loto oynayan şans oyunu tutukunları çekiliş sonuçlarını merakla takip ediyor.

Dün gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 126.522.508,88 TL devretmiş oldu.29 Ağustos Pazartesi çekilişinde 5 bilen bir talihli 503.896,95 TL'nin sahibi oldu.

Çılgın Sayısal Loto 29 Ağustos Pazartesi çekiliş sonuçlarına göre 4 bilen 241 şanslı kişi 2.090,85 TL kazanmayı başardı.

İşte, 29 Ağustos Pazartesi Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucuna göre kazandıran numaralar.

29 Ağustos Pazartesi çekiliş sonuçları

Noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde;

13 - 24 - 34 - 47 - 76 - 82 Joker: 86 + Süperstar: 74