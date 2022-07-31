Çılgın Sayısal Loto 30 Temmuz çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları gündeme geldi.Kazanan numaraları öğrenmek isteyenler şanslı numaraları araştırmaya başladı.İşte o şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto 30 Temmuz çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.Kazanan numaralın ne olduğu araştırılmaya başlandı.Peki dün gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen çıktı mı?

Büyük ikramiyenin 106 milyon lira olduğu çılgın sayısal lotoda 6 bilen yine çıkmadı.İkramiyenin devrettiği çekilişte hangi numaraların çekildiği merak konusu oldu.İşte 30 Temmuz çekiliş sonuçları..

30 Temmuz 2022 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Noter huzurunda yapılan 30 Temmuz 2022 Cumartesi çekilişi şanslı numaraları aşağıdaki gibidir.

16 - 18 - 43 - 53 - 58 - 78 Joker - 46 + Süperstar - 71