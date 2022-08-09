Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu.İşte kazandıran numaralar..

Her hafta Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Ağustos Pazartesi çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda şans oyunu tutukunları büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 sayıyı doğru bilmek durumunda.

Merakla beklenen, Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.İşte şanslı numaralar.

8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

8 Ağustos Pazartesi kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

13-17-26-29-34-90 Joker : 72 Süper star: 21