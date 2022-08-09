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    Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

    Şans oyunları tutkunlarının yakından takip ettiği Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu.İşte kazandıran numaralar..
    • 09.08.2022 - 10:02
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    Çılgın Sayısal Loto 8 Ağustos çekiliş sonuçları açıklandı! İşte şanslı numaralar..

    Her hafta Pazartesi,Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın 3 günü çekilen Çılgın Sayısal Loto'nun 8 Ağustos Pazartesi çekilişi dün akşam gerçekleştirildi.

    Noter huzurunda yapılan çekiliş sonucunda şans oyunu tutukunları büyük ikramiyeyi kazanmak için 6 sayıyı doğru bilmek durumunda.

    Merakla beklenen, Çılgın Sayısal Loto çekilişi 8 Ağustos Pazartesi akşamı saat 21:30'da gerçekleşti.İşte şanslı numaralar.

    8 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları

    8 Ağustos Pazartesi kazandıran şanslı numaralar şu şekilde;

    13-17-26-29-34-90 Joker : 72 Süper star: 21


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