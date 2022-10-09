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- Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim çekiliş sonuçları! 152 milyonluk dev ikramiye..
Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim çekiliş sonuçları! 152 milyonluk dev ikramiye..
Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim 2022 çekilişi yapıldı.İşte kazandıran numaralar..
- 09.10.2022 - 09:06
Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirlen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi dün akşam yapıldı.
Büyük ikramiyenin 152.707.391,25 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.5 numarayı doğru bile 7 vatandaş ise 836.176,90 TL'lik ödülün sahibi oldu.
Şan oyunları tutkunları 8 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.İşte 8 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları..
8 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları
Dün akşam saat 21.30'da yapılan çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde;
13 16 30 52 63 72 Joker: 28 SüperStar: 40