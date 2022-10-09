Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim çekiliş sonuçları! 152 milyonluk dev ikramiye..

Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda çekilişi gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto 8 Ekim 2022 çekilişi yapıldı.İşte kazandıran numaralar..

Her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri çekilişi gerçekleştirlen Çılgın Sayısal Loto'nun bu haftaki son çekilişi dün akşam yapıldı.

Büyük ikramiyenin 152.707.391,25 TL olduğu gecede 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti.5 numarayı doğru bile 7 vatandaş ise 836.176,90 TL'lik ödülün sahibi oldu.

Şan oyunları tutkunları 8 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını öğrenmek için internette aramalarına hız kazandırdı.İşte 8 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları..

8 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto sonuçları

Dün akşam saat 21.30'da yapılan çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar şu şekilde;

13 16 30 52 63 72 Joker: 28 SüperStar: 40