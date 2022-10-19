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    • Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

    19 Ekim 2022 Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı, büyük çekiliş ne zaman yapılacak? İşte detaylar..
    • 19.10.2022 - 16:09
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    Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak?

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftada üç gün yapılmaktadır. 19 Ekim 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto sonuçları merak ediliyor.

    Pazartesi günü gerçekleştirilen bu haftanın ilk çekilişi olan 17 Ekim Pazartesi çekilişinde 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye olan 159.270.004,16 TL devretti.

    Şans oyunu tutkunları gün içerisinde internette 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarını hızlandırdı. Peki bugün yapılacak çekiliş başladı mı, saat kaçta başlayacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı..

    Çılgın Sayısal Loto çekilişi yapıldı mı? 19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları ne zaman belli olacak? #1

    19 Ekim Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    Çılgın Sayısal Loto 19 Ekim 2022 tarihli çekiliş bugün akşam saat 21.30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

    Bu haftanın ilk çekilişi olan 17 Ekim Pazartesi günü çekilişi yapılan Çılgın Sayısal Loto sonuçları şu şekilde oluştu.

    17 Ekim Pazartesi Çılgın Sayısal Loto sonuçları

    6-31-61-68-71-78 Joker:18 Süperstar: 2


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