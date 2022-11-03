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    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Kasım 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

    Milli Piyango İdaresi tarafından haftada 3 gün çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte şanslı numaralar..
    • 03.11.2022 - 10:48
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    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Kasım 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

    Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın ikinci çekilişi olan 2 Kasım Çarşamba çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başladı.

    170.549.576,16 TL'lik dev ikramiyenin olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Büyük ikramiye haftalardır devrediyor.

    Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları belli oldu.

    Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Kasım 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları! #1

    2 Kasım 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

    2 Kasım 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

    6 - 22 - 23 - 40 - 78 - 79 Joker:74 SüperStar: 1


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