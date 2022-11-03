Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı! 2 Kasım 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları!

Milli Piyango İdaresi tarafından haftada 3 gün çekilişi yapılan Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi dün akşam gerçekleştirildi. İşte şanslı numaralar..

Çılgın Sayısal Loto da bu haftanın ikinci çekilişi olan 2 Kasım Çarşamba çekilişi dün akşam noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekiliş sonuçları şans oyunu tutkunları tarafından araştırılmaya başladı.

170.549.576,16 TL'lik dev ikramiyenin olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti. Büyük ikramiye haftalardır devrediyor.

Dün akşam yapılan çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ikramiye miktarları belli oldu.

2 Kasım 2022 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

2 Kasım 2022 tarihli Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları belli oldu. İşte kazandıran şanslı numaralar..

6 - 22 - 23 - 40 - 78 - 79 Joker:74 SüperStar: 1