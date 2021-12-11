Euro
15.7232
0.82%
Dolar
13.8834
0.7%
Altın
795.98
1.11%
Borsa
2.035
0.2%
Bitcoin
700.021
1.90%
BTXN Coin
41.11
0.17%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C
    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti

    Türkiye'nin güzelliklerini görmek için İsviçre'den Yüksekova'ya gelen turist, manzarasıyla Alplere benzetilen Cilo Dağlarına hayran kaldı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 11:25
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 11:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Dünyayı gezen İsviçreli turist Andrea Stifel Türkiye'de.

    Önce Van'a ardından da Hakkari Yüksekova'ya gelen Stifel, İngilizce Öğretmeni Erdinç Kayhan'ın rehberliğinde ilçeyi gezdi.

    CİLO DAĞLARI GÖZDESİ OLDU

    Turist Stifel, gözlerini 20 bin yıllık buzulları barındıran Cilo Dağlarından alamadı.

    İsviçreli turist Cilo Dağlarına hayran kaldı

    "MUHTEŞEM BİR MANZARA"

    3 rakımlı dağların İsviçre'deki Alp Dağları'na benzediğini söyleyen Stifel, “Cilo Dağlarını televizyon ve internette görmüştüm. Her zaman görmek için merak etmiştim ve en sonunda da gördüm. Bunun verdiği huzur ve zevki hiçbir şeye değiştirmem. Bizim Alp Dağlarına benziyor. Şimdi kendimi evimde hissettim, çünkü dağlar birbirine çok benziyor. Bu muhteşem manzarayı görmek için herkesi buraya davet ediyorum.” dedi.

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #1

    CİLO'YU ALP DAĞLARINA BENZETTİ

    Öğretmen Erdinç Kayhan ise Stifel’in daha önce Cilo Dağlarının yaz halini gördüğünü belirterek, “Bugün bizim misafirimiz olarak Cilo Dağlarının kış halini görme fırsatı buldu. Özellikleri Cilo Dağlarını Alp Dağlarına benzettiğini ve karşısında mest olduğunu belirtti. Bu sefer buraya Sat Göllerini görmek için gelecek. Şimdi Cilo Dağlarının karşısında hayran kalmış." diye konuştu.

    "TÜM TURİSTLER BURAYI GÖRMELİ"

    Cilo Dağlarının turizme kazandırılması gerektiğini söyleuyen Kayhan, "Burası turizmin merkezi olmalı. Yabancı ve yerli turistleri buraya bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #2

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #3

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #4

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #5

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #6

    Cilo Dağları İsviçreli turisti mest etti #7

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir