Cilt dostu Hindistan cevizi yağının ilginç kullanım alanları

Hindistan cevizi yağı, cilt bakımında son yıllarda çok karşımıza çıkıyor. Deodoranttan saç kremine türlü alanlarda faydalı olan Hindistan cevizi yağının tüm kullanım alanlarını sizler için derledik...

Hindistan cevizi yağı, içerdiği E vitamini sayesinde ciltteki çoğu soruna birebir doğal çözüm sağlıyor. Bebeklerde oluşan pişikten güneş yanıklarına, deodoranttan dudak nemlendiricisine, çoğu alanda faydası gözle görülür derecede... Peki hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır? Nelere iyi gelir?

DOĞAL BİR NEMLENDİRİCİDİR

Özellikle kuru ciltler için idealdir. Kuru ciltten şikayetçiyseniz, Hindistan cevizi yağını ellerinizle ısıtıp doğrudan cildinize sürebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞINDAN DOĞAL PEELİNG

Hindistan cevizi yağını Hindistan cevizi şekeri ile karıştırarak tamamen doğal peelinginizi elde edebilirsiniz. Hindistan cevizi şekerine alternatif olarak himalaya kaya tuzu veya normal şeker de kullanabilirsiniz.

Bu karışım ile haftada 1 veya 2 kez peeling yapabilirsiniz.

Bu peeling sayesinde vücudunuzdaki ölü deriyi herhangi bir kimyasal maddeye maruz kalmadan temizleyebilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞIYLA DOĞAL DEODORANT TARİFİ

1/3 su bardağı Hindistan cevizi yağı ve ¼ su bardağı karbonatı karıştırın. İçine güzel koku vermek için farklı uçucu yağlar da katabilirsiniz. Bu karışımı koltuk altınıza sürebilirsiniz. Katkısız, yan etkisiz ve kötü kokuları engelleyici deodorantınız hazır!

Ayrıca Hindistan cevizi yağı ve karbonat karışımını yüzünüze maske olarak uygulayıp, cildinizi yenileyebilirsiniz…

KENDİ VÜCUT LOSYONUNUZU KENDİNİZ YAPIN

Bir miktar Hindistan cevizi yağı, jojoba yağı ve shea yağını dilediğiniz bir uçucu yağ ile karıştırın.

Hazırladığınız karışımı cam bir kavanoza koyup buzdolabında dondurun.

Katılaşan vücut losyonunu her duş sonrası vücudunuza uygulayabilirsiniz. Losyon elinize aldığınızda hemen eriyecektir.

CİLT LEKELERİNE ETKİLİ YÖNTEM

Ciltteki lekeler birçok kadının ortak derdi. Bu lekelerden kurtulmak için pahalı işlemlere ve kremlere servet ödemenize hiç gerek yok.

Hindistan cevizi yağı içerisindeki E vitamini sayesinde cilt lekelerini gidermede son derece etkilidir. Cilt tonunu eşitler.

Hindistan cevizi yağının bu özelliğinden faydalanmak için bir cezvede Hindistan cevizi yağını ısıtın.

Ardından ciltteki lekenin üzerine 10 dakika kadar masaj yaparak yağı uygulayın. Yağın cilt tarafından emilmesi için bir saat kadar beklemelisiniz. Sürenin sonunda cildinizi temizleyerek yağdan arındırın. Etkili sonuç için bu uygulamayı haftada 2-4 kez yapabilirsiniz.

HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞIYLA SAÇ BAKIMI

Yoğun bakım kremi: Saçların uçlarına az miktarda yağ sürün, tarayın ve saçlarınızı yatmadan önce gevşek bir topuz yapın. Sabah kalkınca yıkayın.

Saç kırıkları için: Az miktarda saç uçlarına ve kırık olan bölgelere uygulayın.

Saçların kolay taranması için: Elinizin içine bir miktar yağ alın ve kuru ya da nemli saç uçlarına yedirin. Ardından tarayın.

Elektriklenme ve kabarma için: Elinize bir miktar yağ alarak ovalayın ve elektriklenen kısımlara sürün.

CİLT TEMİZLİĞİNDE KULLANILABİLİR

Hindistan cevizi yağı tüm özelliklerinin yanı sıra iyi bir yüz temizleme ürünüdür. Cildi kir, yağ ve makyaj kalıntılarından arındırır. Ayrıca antibakteriyel özelliği sayesinde ciltteki bakteri ve mikropları yok eder. Sivilcelere karşı etkilidir. Var olan sivilceleri giderir, yeni sivilcelerin oluşumunu önler.

Hindistan cevizi yağını göz makyajını temizlemek için kullanabilirsiniz. Bir pamuğu Hindistan cevizi yağına batırdıktan sonra göz makyajınızı silebilirsiniz.Bu uygulama aynı zamanda göz çevresindeki kırışıkları ve göz altı morluklarını giderir.

ÇATLAKLARA İYİ GELİR

Ciltte özellikle karın ve bel bölgesinde kilo alıp vermek veya hamilelik sebebiyle çatlaklar oluşabilir.

Hindistan cevizi yağı hamilelik döneminde düzenli olarak kullanılırsa çatlak oluşumunu önleyebilir.

Bu yağ ayrıca düzenli olarak kullanıldığında var olan çatlakların da azalmasını sağlayabilir.

BEBEKLERDE PİŞİK OLUŞUMUNU ÖNLER VE İYİLEŞTİRİR

Hindistan cevizi yağı, özellikle bebeklerde görülen pişikleri kısa sürede iyileştirir.

Bunu da içerdiği E vitamini sayesinde gerçekleştirir.

Ayrıca bebek bezlerinin neden olduğu kızarıklığı giderme konusunda çok başarılıdır.

Pişik henüz oluşmadan, düzenli olarak Hindistan cevizi yağı uygulamak pişik oluşumunu önlemeye yardımcı olur.

CİLT YARALARINA İYİ GELİR

Hindistan cevizi yağı E vitamini bakımından zengindir. Bu özelliği sayesinde ciltteki yaraların kısa süre içerisinde iyileşmesini sağlar. Bununla birlikte antienflamatuar özelliği ile sedef, egzama vb. cilt rahatsızlıklarına iyi gelir. Zarar gören cildi iyileştirir ve besler.

Özellikle duştan sonra meydana gelen tahriş ve kızarıklığı giderir. Ciltteki kolajen üretimini artırır. Bu sayede ciltteki erken yaşlanma belirtilerini ortadan kaldırır.

YİYECEK VE İÇECEKLERDE HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI KULLANIMI

Hindistan cevizi yağı, sağlığa faydaları nedeniyle çok popülerdir. Ancak yüksek oranda doymuş yağ içerdiği için fazla kullanılmaması gerekir. Bir yandan laurik asit gibi faydalı yağ asitleri içermesi nedeniyle vücudu iltihaba karşı korurken öte yandan bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hindistancevizi yağı yemeklik yağların ürettiği zararlı toksinler içermez. Bu yüzden yemek pişirme yağı olarak kullanıma uygundur. Yüksek sıcaklıklara dayanıklıdır.

Lezzetli bir alternatif olarak kızarmış ekmeğe ya da tostunuza sürebilirsiniz.

Eğer kalori sorununuz yoksa çok lezzetli olan bu yağı her sabah 1 kaşık yiyebilirsiniz.

Kahvenize 1 tatlı kaşığı kadar Hindistan cevizi yağı koyarak yağ yakımınıza destek olabilirsiniz.

Smoothie karışımlarına 1 çorba kaşığı ekleyebilirsiniz.

Yağda yumurta yapabilirsiniz.

Mısır patlatabilirsiniz.

Kek yaparken kullandığınız bitkisel yağ yerine Hindistan cevizi yağı kullanabilirsiniz.

Tavuk ya da et kızartırken kullanabilirsiniz.

Hindistan cevizi yağının başlıca diğer faydaları şunlardır:

Tırnak etlerini yumuşatmak için doğrudan sürebilirsiniz.

Emzirme sırasında meme uçlarını nemlendirmek ve tedavi etmek için kullanılabilir.

Mükemmel bir masaj yağıdır.

Sprey şişeye koyduğunuz sıvı hindistancevizi yağını bronzlaşmak için uygulayabilirsiniz. Ancak güneşin zararlı ışınlarına karşı korumadığını unutmayın.

Yağı tuzla karıştırarak ya da doğrudan uygulayarak ayak ve dirsek nemlendiricisi olarak kullanabilirsiniz.

Doğrudan dudağa sürerek nemlendirici olarak kullanabilirsiniz.

Cilt Yaralarını İyileştirir

Cildi Besler

Güneş yanıklarını yatıştırır, iyileştirir.