Çin'de okyanusların en nazik hayvanı dugongların nesli tükeniyor

Okyanusların en nazik ve tek vejetaryen deniz memelisi olan dugongların Çin kıyılarındaki nesli tükenmek üzere.

Çin'deki deniz ineği familyasından olup deniz kızı masallarına ilham veren dugongların nesli, doğanın sert şartlarına uyum sağlayamadığı için tükenmek üzere.

AA'nın aktarımına ve BBC'nin haberine göre, ülkenin kıyı bölgelerinde yaşayan 788 kişiyle yapılan görüşmede çoğunluk, dugongları 23 yıldır görmediğini, 3 kişi ise son 5 yılda gördüğünü belirtti.

Önceki veriler araştırıldı

Londra Zooloji Topluluğu ve Çin Bilimler Akademisindeki araştırmacılar, dugongların Çin'de nerelerde bulunduğuna dair önceki verileri gözden geçirdi.

2000 yılından bu yana bulgu yok

Dugonglara ilişkin 2000 yılından bu yana doğrulanmış herhangi bir gözlem olmadığını tespit eden araştırmacılar, bu hayvanların bölgedeki neslinin tükenmekte olduğunu bildirdi.

Okyanusların en nazik hayvanı

Okyanusun en nazik ve tek vejetaryen deniz memelisi olarak bilinen dugongların yavaş ve rahat davranışlarının, onları aşırı avlanma ve gemi kazalarına karşı savunmasız hale getirmiş olabileceği belirtildi.

"Acı bir kayıp"

Londra Zooloji Topluluğundan araştırmayı yöneten Profesör Samuel Turvey, "Çin'deki dugongların neslinin tükenmesi, acı bir kayıp." ifadesini kullandı.

Birinci dereceden ulusal koruma altında

Araştırma görevlisi Heidi Ma ise dugongların artık neslini devam ettirebilecek durumda olmadığını açıkladı. Deniz çayırı yataklarının yetersizliği nedeniyle beslenme sıkıntısı da yaşayan ve nüfusu hızla azalan dugonglar, 1988'de Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Konseyi tarafından "birinci derecede ulusal koruma" sınıfına alındı.

Diğer dugonglar da tehlikede

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamalarda, dünyada diğer 37 tropik bölgede türleri bulunan dugongların da nesillerinin tehdit altında olduğu bildirildi.