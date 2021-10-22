Dağa tırmanan turist, çantasını çalmaya çalışan maymunu selfie çubuğuyla uzaklaştırmaya çalışırken, o anlar kameraya yansıdı.

19 Ekim'de Çin'in Sichuan Eyaletindeki Emei Dağı'nda bir maymun, turistin kolunu çekip çantasını almaya çalıştı.

Adam maymunu korkutmak için yumruğunu tuttu ama maymun onu itti.

Sonunda adam, hayvanı uzak tutmak için yerden bir selfie çubuğu aldı.

MAYMUNLAR DEVAMLI SALDIRIYOR

Raporlara göre, Emei Dağı'ndaki cesur maymunlar her zaman turistlerin eşyalarını alıp onlara saldırıyorlar.

TURİSTLERE BAĞIRMA TAVSİYESİ

Emei Dağı Manzara Alanı, maymunlar eşyalarını almaya çalıştığında turistlerin yöneticilerden yardım istemek için yüksek sesle bağırabileceklerini söyledi.

Çin'deki maymun, turistin çantasını çalmaya çalıştı VİDEO

