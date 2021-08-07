Çine'de dün çıkan orman yangını devam ederken, yanan alanlar sabahın ilk ışıkları ile görüntülendi. Yeşilin siyaha döndüğü alanlar, görenlerin yüreğini burktu.

Aydın’ın Çine ilçesi Akçakoca Mahallesi’nde, dün çıkan orman yangını devam ediyor.

Yangını söndürmek için ekiplerin mücadelesi sabaha kadar sürdü.

Sabaha kadar yapılan söndürme çalışmaları sonuç verdi, bazı alanlar söndürüldü.

Yanan alanlardaki bilanço ise sabah saatlerinde ortaya çıktı.

YEŞİLİN HAKİM OLDUĞU TEPELER SİYAHA DÖNDÜ

Geceyi gündüze çeviren alevlere ekipler müdahale etti. Alevlerin terk ettiği alanlarda ise yangının zararı gün ağarınca ortaya çıktı.

Bir gün öncesinde yeşilin hakim olduğu tepelerde, alevlerin söndürülmesinin ardından yanan alanlar siyaha büründü.

Çine'de yanan alanlar görüntülendi VİDEO