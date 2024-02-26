Çinli öğrenci, coğrafya dersinde öğrendiği Ballıca Mağarası'nı ailesiyle gezdi Çinli öğrenci, coğrafya dersinde gördüğü UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Tokat Ballıca Mağarası'nı ailesiyle ziyaret etti.

AA & Ensonhaber

Tokat Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ballıca Mağarası Tabiat Parkı'nı ziyaret edenler arasında Çinli bir ailenin ilgisi çekti.

Coğrafya dersinde öğrendiği mağarayı ailesiyle gezdi

Çin'in Sichuan eyaletine bağlı Mianyang şehrindeki Nanshan Ortaokulu'nda öğrenim gören 13 yaşındaki Yang Hanchao, coğrafya dersi kapsamında Ballıca Mağarası'nı keşfetti.

Mağaradan etkilenen Yang Hanchao ve ailesi, Türkiye'ye geldiklerinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan bu mağarayı da ziyaret etme şansı buldu.

Mağarayı gezip görevlilerden bilgi alan Yang ailesi, ziyaretlerini tamamlayarak kentten ayrıldı.

Ballıca Mağarası

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ballıca köyünde yer alan mağara, 1085 metre yükseklikte bulunmaktadır. Mağaranın iç sıcaklığı yaz ve kış aylarında ortalama 18 derece iken nem oranı yıl boyunca ortalama yüzde 54'tür. Sarkıt ve dikitlerinin yanı sıra, adını aldığı bal rengindeki kayaçlara sahip olan mağara, henüz tam olarak keşfedilmemiş yapısıyla dikkat çekmektedir.