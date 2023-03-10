Çinliler garip olduklarını bir kez daha kanıtladı: Çin'in "Ne alaka?" diyeceğiniz enteresan yasakları! Pandemiden sonra tepkilerin odağında yer alan Çin, herkesin merak ettiği ülkelerin başında geliyor. Birbirinden farklı yasaklarla "Yok artık" dedirten Çin'i gelin yakından tanıyalım. Bakalım nelermiş bu yasaklar!

Çin dünyanın ne garip ülkesiz, bizce...

Özellikle pandemide tepkilerin odağı haline geldiler.

Koronavirüs salgınını dünyaya yayan Çin, haliyle herkesin tepkisini çekti. Yeme - içmelerinden - yaşam tarzlarına kadar... Çin çok farklı bir ülke.

Herkesin gidip görmek istediği ülkelerin başında geliyor ve çok kalabalık. Oraya gittiğinizde yanınızdaki kişiyi aman kaybetmeyin.

O kalabalıkta yeniden bulmanız imkansız olabilir... İşin şakası, Çin garipliklerini yasaklarıyla da gösterdi.

Çin'e daha önce gitmemiş ya da hakkında pek araştırma yapmamış olanlar, bu yasaklarla şoke olabilir.

Bu yasakları söyle bir sıralayalım. Evet doğru duydunuz, sıralayalım dedik..

Çünkü şaşırtıcı derecede fazla... Geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore yasaklarına değinmiş.

Ancak Çin daha şaşırtıcı gibi, yorumu size bırakıyoruz.

Çinlilerin tuhaf yasakları

Çin'de Hip-Hop şarkıları, şarkıcıları hatta dövmeleri bile yasak. Sebebi ise şarkıcıların Çin Komünist Partisi'ne uygun bir ideolojiye sahip olmamaları ve şarkılarının ise tatsız ve saçma olduğunu düşünmeleri. Haklı bir sebep değil bizce. Yorumu size bırakıyoruz.

Zamanda yolculuk yapmak Çin'de yasak. "Ne alaka?" diyorsunuzdur eminiz. Ancak Çin'de böyle bir yasak var.

2011 yılının nisan ayından bu yana film ve dizilerde zamanda yolculuk yapmak yasak. Hükumete göre; filmlerde yapılan zamanda yolculuklar asılsız.

Ünlülerin dedikodusunu yapmak da yasak. Bizim ünlüler buna çok sevinirdi herhalde. Sebebi ise ünlülerle ilgili olan haberlerin çoğunun asılsız ve saçma olması. Bu sosyal medya hesapları ve bloglar kapatılırken spor haberleri yapan siteler ise hala daha açık.

Çin'de izinsiz reenkarnasyon yasak. Ölümden tekrar yaşama dönmek olarak bilinen reenkarnasyonu denemek isteyenlerin önce Çin hükumetinden izin alması ve belirlenen kurallara uyması gerekiyor.

Çin Komünist Partisi'nde görev alan ya da emekli olan insanların herhangi bir dini görüşe sahip olmaları yasak. Aynı zamanda hükumet, dini kitapları, gelenekleri hatta ibadet alanlarını bile düzenliyor.

Ayrıca George Orwell'in ünlü romanlarından biri olan 'Hayvan Çiftliği' yasaklandı. Bu kitabın yasak olmasının dışında da; Twitter hesabı gibi kullanılan Sino Weibo isimli sitede 'katılmıyorum', 'hayatı boyunca', 'ölümsüzlük', 'iltica etmek' ve 'utanmaz' kelimeleri yasaklandı.