Cinsellikle ilgili doğru bilinen yanlışlar

Cinsellik hakkında birçok kişi konuşmaktan kaçıyor ancak bazı doğru bilinen yanlışların neler olduğunun öğrenilmesi gerekiyor. Çünkü doğru bildiğiniz yanlışlar, sağlıksız ilişkilere yol açabilir.

Cinsellik konusunda konuşmak ve doğru bilinen yanlışlar hakkında detaylı bilgilere ulaşmak, daha doğru ilişkiler kurmamıza olanak sağlar.

Yanlış bilgiler, yanlış kodlamalar ve bilimsel gerçeklikten uzak olan her şey, kişilerin zarar görmesine neden olabilir.

Özellikle kadınlara öğretilen ya da çevrelerinden duydukları bazı bilgiler, doğruluktan uzak ve zarar verici olabiliyor.

Bu nedenle cinsellikle alakalı doğru bilinen yanlışları analiz etmek ve bunları değiştirmek için neler yapılacağını öğrenmek gerekiyor.

Peki, cinsellikle alakalı yanlış bilgiler nelerdir? Hangi bilgiler doğru olarak aldandırılmıştır? Göz atalım...

CİNSELLİKLE ALAKALI DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ: Cinselliği her zaman erkek başlatır, kadının başlatması uygun değildir.

Erkekte olan cinsel istek dürtüleri kadında da vardır ve bu oldukça doğaldır. Bu nedenle bu bilgi yanlış olarak adlandırılır.

YANLIŞ: Erkekler her zaman cinselliğe hazırdır.

Bu kuralın yanlış olmasını sebebi; erkeklerin kendilerini rahat hissetmeleri gerekir. Kadınlarda da olan bu duygu erkekleri kapsar ve geçerlidir. Hayatınızdaki insan her zaman rahat ve iyi hissetmeyebilir. Bu nedenle isteksizlik yaşaması doğaldır.

YANLIŞ: Erkekler duygularını belli etmez.

Bu kural yine yanlış bilinen doğrular arasında yer alıyor. Her insan duygularını paylaşmak ve iletişim kurmak ister. Özellikle zor şartlarda çalışan erkeklerin yaşadığı bazı sorunlar, cinsel isteksizliğe neden olabilir.

"Duygularını belli etmez" kalıbından çıkmak ve karşınızdaki kişiyle iletişim kurmak oldukça önemlidir.

YANLIŞ: Cinselliğin değişmez kuralları vardır.

Cinselliğin değişmez kuralları yoktur çünkü herkesin beklentisi farklı olabilir. Cinsellik herhangi bir kurala indirgenmemiştir. Her bireyin yaşantısı ya da istekleri cinsel hayatını şekillendirebilir.

YANLIŞ: Cinsellik hakkında konuşulmaz.

Bu yine doğru bilinen yanlışlardan biridir. İnsanlar her konuda iletişim kurmalı ve birbirini tanımalı. Karşımızdaki insanın cinsellik hakkında ne düşündüğünü öğrenmek için bu konuda doğru iletişimi kurmanız gerekiyor.

YANLIŞ: Hamileyken cinsel ilişki yaşanmaz.

Bu durum hakkında doktorunuzdan tavsiye almanız daha doğru olacaktır. Tavsiye almadan bu kurala inanmak yanlış bir yaklaşım olacaktır. Doktorunuza danışarak, hamileliğin son dört haftasına kadar cinsellik yaşamanız mümkün.

YANLIŞ: Cinsellik hakkında düşünmek doğru değildir.

Kararında olduğu sürece cinsellikle ilgili fanteziler kurmak ya düşünmek yanlış bir şey değildir. Oldukça doğal olan bu düşünceler, sizi sağlıksız bir birey olarak göstermez.

YANLIŞ: Kadınların cinsel istekleri daha azdır.

Utanma, kaçınma, isteksizlik gibi durumlarla karşı karşıya kalan kadın, bu isteğini ortaya koymakta zorlanabilir. Bu nedenle yine doğru iletişimi kurmak ve rahat bir enerjiye sahip olmak gereklidir.