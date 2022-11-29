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    Cinsiyet partisinde balon ateş aldı

    Bir cinsiyet partisinde helyumlu balonu ateşle patlatmak isteyen aile, gaz ile ateşin bir araya gelmesi sonrasında oluşan patlamada facianın eşiğinden döndü.
    • 29.11.2022 - 13:03
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 13:20
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    Cinsiyet partisinde balon ateş aldı

    Çiftlerin özel günler için yaptıkları konseptler farklı boyutlar kazanmaya başladı.

    Sosyal medyada sık sık paylaşılan videolarda birbirinden eğlenceli anlar kameralara yansırken çoğu zaman kazalar da yaşanıyor.

    Bu kez görüntüler bir cinsiyet partisinden.

    Genç çift, bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için yakınlarıyla birlikte bir organizasyon düzenledi.

    Facianın eşiğinden dönüldü

    Bu sırada anne ve baba, içi helyum gazı dolu olan balonu patlatmak için ateş tuttu.

    Bir anda patlayan balonda gaz ve ateşin bir araya gelmesiyle aile, büyük bir faciadan son anda kurtuldu.

    O anlar kayıt altına alındı

    Patlama anı ise bir davetlinin cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

    Cinsiyet partisinde helyum dolu balon bomba gibi patladı VİDEO

    Cinsiyet partisinde balon ateş aldı #1

    Cinsiyet partisinde balon ateş aldı #2


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