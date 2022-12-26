ÇİP CEZASI 2023: Kedi-köpek çip taktırmama cezası ne kadar?

ÇİP CEZASI 2023: Kedi-köpek çip taktırmama cezası ne kadar?

Evcil hayvan sahipleri, 31 Aralık'a kadar kedi ve köpeklerine çip taktırmak zorunda... Peki çip taktırmama cezası nedir, ne kadar? İşte Resmi Gazete kararı ve detaylar...

Evcil hayvanlara mikroçip takılması için yasal süre doluyor...

Evcil hayvanlara çip taktırmak, Resmi Gazete’de yayımlanan Kedi, Köpek ve Gelinciklerin Kimliklendirilmesi ve Kayıt Altına Alınmasına Dair Yönetmelik ile zorunlu hale getirilmiştir.

Bu yönetmeliğe göre 31.12.2022 tarihine kadar tüm kedi, köpek ve gelincik sahipleri; il/ilçe müdürlükleri veya Bakanlıkça belirlenen kurum/kuruluş ya da tüzel kişilere başvuru yaparak evcil hayvanlarını kimliklendirerek kayıt altına aldırmakla yükümlüdür.

Peki mikroçip nedir, nasıl takılır? Kedi-köpek çip taktırmama cezası ne kadar, kaç TL? İşte ayrıntılar...

Mikroçip nedir, nasıl takılır?

Evcil hayvan mikroçipi; Radyo Frekans Etiketi Tanımlama Sistemi ile çalışan ve 15 haneli özel bir kimlik bilgisi barındıran pirinç tanesi büyüklüğünde mikro bir cihazdır.

Kedi ve köpeklere mikroçip uygulaması, yalnızca il/ilçe müdürlükleri ve veteriner hekimler aracılığıyla yapılır.

Mikroçip; özel bir iğne aracılığıyla evcil hayvanının kürek kemikleri arasında gevşek derisinin altına bir enjekte edilir.

Mikroçip ne işe yarar?

Mikroçip numarası ile aşı bilgileri, sahip değişikliği, kayıp durumu ve operasyon bilgileri kayıt altına alınır.

Mikroçip takıldığında sokağa bırakılma, kaybolma ya da kaçırılma durumlarında evcil hayvan kolaylıkla bulunabilir.

Eğer terk edilen, kaçırılan veya kaybolan hayvanın sahipli olduğu tespit edilirse bu durum, sahibine bildirilir ve evcil hayvan, 72 saat içinde asıl sahibine teslim edilir.

Evcil hayvanın sokağa bırakılması gibi durumu yaşandığı takdirde evcil hayvanı sokağa bırakan kişiye cezai yaptırım uygulanır.

Kaçırılma durumunda da evcil hayvanı kaçıran kişi birtakım yaptırımlarla karşılaşacaktır.

Mikroçip taktırmama cezası 2023

31.12.2022 tarihine kadar uygulamaya dahil olmayan kedi, köpek ve gelincik sahipleri; 5199 Sayılı Kanun gereği 10 bin TL cezai yaptırım uygulanacaktır.