Çıplak kör fareler, yavruları çalıp köleleştiriyor

Yayımlanan araştırmaya göre; çıplak kör fareler, bölgelerini genişletmek için civardaki kolonileri istila ediyor ve bazen de esir aldıkları yavruları kendi saflarına katıyor.

Çıplak kör fareler, hayvanlar aleminin en tuhaf yaratıklarından biri olarak görülüyor.

Kansere ve şiddetli ağrılara dirençli bu hayvanlar, oksijensiz ortamda neredeyse 20 dakika hayatta kalabiliyor.

Üstelik bilim insanları bu hayvanların ürkütücü bir özelliğini daha keşfetti.

YAVRULARINI KAÇIRIP, KÖLELEŞTİRİYOR

Bilimsel adı Heterocephalus glaber olan çıplak kör farelerin birbirlerinin yavrularını kaçırdığı ve onları köleleştirdiği ortaya çıktı.

Çıplak kör fareler, boyları sadece 10 cm olsa da iş birliği içinde çalışan devasa koloniler kuruyor.

Bu kolonilerdeki hayvan sayısı 300’e ulaşabiliyor.

Yeni araştırma ise bu farelerin başka kolonilerin topraklarını fethetmek için savaşa girdiğini ortaya koyuyor.

İSTİLACI KOLONİYE YALNIZCA YAVRULAR KATILIYOR

Kısa süre önce Journal of Zoology'de yayımlanan araştırmaya göre; çıplak kör fareler, bölgelerini genişletmek için civardaki kolonileri istila ediyor ve bazen de esir aldıkları yavruları kendi saflarına katıyor.

Evrimsel biyolog Chris Faulkes, istiladan sonra farklı kolonilerden işçilerin bir araya gelmediğini, istilacı koloniye yalnızca yavruların katıldığını belirtti.

YUMURTA ÇALIYOR

Bu durumu Kenya'nın Meru Ulusal Parkı'ndaki fare kolonilerini izlerken tesadüfen keşfeden araştırmacılar, kaçırıldığını saptadıkları iki yavrunun tıpkı karınca kolonilerinde olduğu gibi köleleştirildiğini ifade etti.

Köle-yapıcı karıncaların da başka karınca yuvalarına saldırdığı ve yumurta çaldığı biliniyor. Bu yumurtalardan çıkan karıncalar kolonide çalıştırılıyor.