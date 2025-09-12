Çirkin seçicilik: Shrekking nedir

Günümüz flört dünyasında ilişkileri tanımlayan yeni kavramlarla sık sık karşılaşıyoruz.

Sosyal medyanın da etkisiyle hızla yayılan bu terimler, romantik ilişkilerin dinamiklerini açıklamak için adeta bir sözlük oluşturmuş durumda.

"Shrekking" de bu yeni terimlerden biri olarak gündeme geliyor.

Duyanların aklına ilk olarak gelen "Shrek" filmi, aslında ipucu da veriyor.

Peki; Shrekking nedir, ne anlama gelir? İşte, Shrekking anlamı...

SHREKKING NEDİR

"Shrekking", fiziksel olarak çekici olmadığınız biriyle, size daha geleneksel olarak çekici gelen kişilerden daha iyi davranacağı umuduyla, bilerek flört etmeyi içeriyor.

Terim, Prenses Fiona'nın Shrek'in dış görünüşünün ötesine bakıp aşkı bulduğu animasyon filmi Shrek'ten ilham alıyor.

Bir flört terimi olarak "Shrekking", standartlarınızın altında gördüğünüz biriyle çıkmayı ifade eder. Bu kişiyle aynı ligde olmadığınız için, ilişkide otomatik olarak üstünlük kuracağınız ve incinme ihtimalinizin düşük olduğu varsayılır.

SHREKKING NEDENLERİ

Kişi, “standartlarının altında” gördüğü biriyle çıktığında duygusal olarak daha az zarar göreceğine inanır. Bu, kalp kırıklığı riskini azaltma çabasıdır.

İlişkide daha güçlü taraf olmak, reddedilme ihtimalini düşük görmek kişiye psikolojik bir güvenlik sağlar.

Kendisini daha çekici veya değerli hissetmek isteyen bazı kişiler, “ligin altındaki” biriyle beraber olarak egosunu beslemeye çalışabilir.