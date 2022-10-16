Çıtır çıtır ve en pratik tepsi mantısı tarifi! Evde tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Çıtır çıtır ve en pratik tepsi mantısı tarifi! Evde tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte yapılışı ve malzemeleri

Hem çıtır görünümü hem de lezzetiyle çokça sevilen mantı türlerinden olan tepsi mantısını evde pratik şekilde yapabilmekte mümkün. Peki evde tepsi mantısı nasıl yapılır? İşte tepsi mantısı tarifi...

Hem görünüşü hem tadıyla sevilen lezzetlerden olan tepsi mantısı bildiğimiz mantıdan daha farklı bir lezzete sahip olarak biliniyor. Üzerine eklenen yoğurt ve salçalı sosla beraber enfes bir lezzete dönüşen tepsi mantısını evde birkaç püf noktayla rahatlıkla hazırlayabilmek mümkün. İşte tepsi mantısı tarifi...

Tepsi mantısı malzemeleri neler?

Hamuru için gerekenler:

2 su bardağı un



1 yumurta Ilık su

2 çay kaşığı tuz

Harcı için gerekenler:

Pul biber

Tuz



150 gram dana kıyma

5 dal ince doğranmış maydanoz

1 soğan Karabiber

Sosu için gerekenler:

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı tereyağı

3 su bardağı sıcak su

Tuz

Üzeri için gerekenler:

1 yemek kaşığı tereyağı

Toz biber

Nane

Evde en pratik tepsi mantısı tarifi!

Öncelikle hamuru hazırlamalısınız. Unun içerisine yumurta ve tuzu ekleyin. Bunlar sertleşene kadar su ilave edin. Hamurun sert olmasına önem göstermelisiniz. En az 10 dakika civarı yoğurduktan sonra üstünü örtün ve 20 dakika civarı dinlenmeye bırakın. Bu esnada ise kıymalı harcını yapmaya başlayabilirsiniz. Hazırladığınız soğanı ve maydanozu olabildiğince küçük şekilde doğrayın ve bunları kıymanın içerisine ekleyin. Üzerine baharatlarını da ilave edin ve güzel şekilde karıştırın. Sonrasında sosu hazırlamaya geçin.

Tereyağını eritin ve içerisine salça ilave edin. 1-2 dakika civarı kısık ateşte kavurmanın ardından sıcak suyu ve tuzunu ilave edip 5 dakika civarı kaynatarak kenara çekin. Dinlenmiş olan hamuru açmaya başlayın. Açtığınız ince hamuru kare kare şeklinde kesin. İçerisine kıymalı harçtan ekleyin ve karenin iki ucunu bir araa getirip birleştirin. Yalnızca tek bir yüzeyi açık kalacak şekilde yanlarını parmağınızla bastırarak kapatmalısınız. Ardından fırın tepsisini tereyağı ile güzel şekilde yağlanmış hale getirin. Kullanacağınız tepsi fırın sonrası ocak üzerinde de kullanılabileğiniz bir tepsi olmalı.

Tüm hamurları ve kıymalara aynı işlemi yapın ve hepsini tepsiye dizin. Elinizdeki hamur ve kıymaların tamamını dizdikten sonra tepsiyi, 200 derecelik fırında 20 dakika civarı pişirmelisiniz. Süre, hamur kalınlığına göre farklılık gösterebilir. Hamurların hafif kızarması bu sebeple yeterli olacaktır. Pişmiş olan mantıları fırından, ocağın üzerine almalısınız.

Son olarak mantının üzerine salçalı suyu ilave edin ve kaynatmaya başlayın. Mantı içerisindeki tüm suyu çekene kadar tepsiyi çevire çevire, orta ateşte pişirmeyi sürdürün. Eğer mantılar sert kaldıysa üzerine sıcak su ilavesi yaparak pişirmeye devam etmelisiniz. Şimdi tepsi mantınız hazır. İsterseniz tepsinin üzerini baharatlar, sarımsaklı yoğurt ve tereyağı ile bulayarak servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun!