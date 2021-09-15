Çıtır lezzet arayanlara: Palamut tava tarifi

Sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahların favorisi olan palamut balığı, en çıtır ve en lezzetli haliyle sofralarınıza sevdiklerinizle buluşmaya geliyor…

Mevsimin en taze balıklarını hakkını vererek hazırlamaya ve damaklarda eşsiz bir tat bırakmaya ne dersiniz? Çeşitli şekillerde pişirilebilen palamut balığının herkes tarafından sevilen tava tarifini sizlerle buluşturuyoruz.

Kolay hazırlanması ve kısa bir sürede pişmesiyle akşam hemencecik sofraya getirebileceğiniz bu tarif, bol soslu roka salatası ve mısır ekmeği yedirtiyor. Bizden söylemesi! Besleyici olmasının yanı sıra lezzetiyle de akşamınıza farklılık katacak bu tarifi mutlaka deneyin.

Palamut Tava Tarifi VİDEO

PALAMUT TAVA TARİFİ

Malzemeler

- 3 dilim palamut

- 1 su bardağı mısır unu

- 2 yemek kaşığı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 1 tatlı kaşığı kırmızı toz biber

- ½ tatlı kaşığı karabiber

Kızartmak için;

- Ayçiçek yağı

Yapılışı

Dilimlenmiş palamutları bol su ile yıkayın. Balıkların suyunu süzdürüp havlu kağıt üzerinde bekletin.

Başka bir kapta unu, tuzu, karabiberi ve kırmızı toz biberi karıştırın. Sularını aldığınız balıkları unlu karışım ile paneleyip kızgın yağda kızartın. Her iki yüzü de altın sarısı rengini aldıktan sonra havlu kağıdın üzerine alıp fazla yağını alın.

Soğutmadan roka, limon, soğan ve turp ile servis edin.

Afiyet olsun…