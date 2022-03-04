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    Clarence Seedorf Müslüman oldu

    Milan'ın efsanelerinden Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.
    • AA
    • 04.03.2022 - 20:47
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    Clarence Seedorf Müslüman oldu

    Uzun yıllar İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve takımın efsane isimlerinden biri olan Hollandalı eski futbolcu Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu açıkladı.

    Instagram hesabından "İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim." paylaşımı yapan Seedorf, İslam'a katıldığı için çok mutlu olduğunu belirtti.

    İSLAM'I SEVGİLİSİ TANITTI

    Seedorf, "Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

    İSMİNİ DEĞİŞMEYECEK

    Müslüman olması dolayısıyla yeni bir isim kullanmayacağını belirten Seedorf, ebeveynlerinin verdiği ismi kullanmaya devam edeceğini aktardı.

    Futbolculuk döneminde ülkesinde Ajax, İspanya'da Real Madrid, İtalya'da Sampdoria, Inter, Milan ve Brezilya'da Botafogo forması giyen Seedorf, teknik direktörlük kariyerinde Deportivo'nun yanı sıra Milan ve Çin ekibi Shenzhen'de görev almıştı.

    Clarence Seedorf Müslüman oldu #1

    Clarence Seedorf Müslüman oldu #2


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