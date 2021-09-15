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Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Messi'nin kadroda olduğu PSG, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanında olacak. Peki, "Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...