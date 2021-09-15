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- Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Messi'nin kadroda olduğu PSG, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Club Brugge deplasmanında olacak. Peki, "Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 15.09.2021 - 18:05
- Güncelleme : 15.09.2021 - 18:06
Devlerin top koşturduğu Şampiyonlar Ligi maçları başlarken, Messi yeni takımı PSG ile boy göstermeye hazırlanıyor.
Messi'nin PSG'ye gidişi yaz döneminin en önemli transferlerinden biri olurken, PSG Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açıyor.
Club Brugge ile A Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak olan PSG favori gösterilirken, Messi'yi izlemek isteyenler ise maçın zaman ve saat bilgisini araştırıyor.
Futbolseverler, Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Club Brugge-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
CLUB BRUGGE-PSG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANG KANALDA?
Bugün Jan Breydel Stadı'nda oynanacak Club Brugge-PSG maçını, İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.
Karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak ve Exxen'den naklen yayınlanacak.
MUHTEMEL 11'LER
- Club Brugge: Mignolet, Mata, Mechele, Nsoki, Sobol, Vormer, Rits, Vanaken, Sowah, De Ketelaere, Lang
- PSG: Navas, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Mendes, Pereira, Herrera, Wijnaldum, Messi, Mbappe, Neymar