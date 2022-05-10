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    CNN, Mardin'i yazdı: Türkiye'nin kadim hazinesi

    Mardin sokaklarının muhteşem görseller sunduğuna dikkat çekildi. Şehrin tarihi yönü üzerinde duruldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.05.2022 - 14:23
    • Güncelleme : 10.05.2022 - 14:27
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    CNN, Mardin'i yazdı: Türkiye'nin kadim hazinesi

    Türkiye'nin turistik destinasyonları, uluslararası basından ilgi görmeye devam ediyor.

    Daha önce Akdeniz sahillerinden bahsedilen haberler, bu kez tarihi dokuya sahip Mardin'i konu edindi.

    Mardin'in tarihi özelliği

    CNN International'ın "Mardin: Türkiye'nin kadim hazinesi" başlıklı haberinde, şehrin her köşesinde binlerce yıllık tarihin görülebildiği kaydedildi.

    Yukarıdan bakıldığında, Mardin'in parıldayan altın rengindeki binalarının, tepe üzerinde inşa edilmiş bir dizi teras oluşturduğu anımsatıldı.

    "Muhteşem görseller sunuyor"

    Mardin Müzesi'nde antik tarihin, Mezopotamya ve Asur'dan kalma eserler, Roma mozaikleri ve Osmanlı objeleriyle temsil edildiği belirtildi.

    Fotoğraflara da yer verilen haberde, "Herhangi bir yöne yürüdüğünüzde Mardin sokakları muhteşem görseller sunuyor." denildi. Ulu Camii'nin, bu eserlerden biri olduğu aktarıldı.

    "Yıldız manzaraları için bu çabaya değer"

    Mardin Kalesi'nin, şehrin çok yukarısında bulunduğu ve halka açık olduğu ifade edildi.

    Ayrıca hava karardığında kaleye doğru çıkmayla ilgili olarak,"Bazıları, yıldız manzaraları için bu çabaya değdiğini hissedebilir." notu paylaşıldı.

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