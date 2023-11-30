CNN'den Türkiye'nin Karadeniz bölgesine övgü: Destansı bir yolculuk Turistik Karadeniz şehirlerini tanıtan ABD merkezli yayın organı, 6 noktadan ayrı ayrı bahsetti. Safranbolu'dan Trabzon'a, Uzungöl'den Rize'ye birçok noktada tarihi ve doğal güzelliklere tanıklık edilebileceği belirtildi.

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ABD merkezli CNN, Türkiye'nin Karadeniz sahillerini, seyahat tutkunlarına anlattı.

Karadeniz Bölgesi'nin "olağanüstü derecede güzellikler" barındırdığı belirtildi.

"Türkiye'nin Karadeniz kıyısı: Zamanda geriye doğru destansı bir yolculuk" başlıklı özel içerikte, henüz az sayıda uluslararası gezginin söz konusu bölgeyi ziyaret ettiği belirtildi.

Karadeniz'in güzellikleri: Halk cana yakın

Türkiye'nin neredeyse 5'te 1'ini kaplayan Karadeniz'in; yeşil vadiler, dağlar, dereler ve tarihi köylere ev sahipliği yaptığına dikkat çekilirken, yerel halktan "cana yakın" şeklinde söz edildi.

Türkiye'nin bazı sıcak destinasyonlarına göre daha ılıman ve bazen daha nemli iklim sunan Karadeniz'in, dünyaca ünlü çay tarımını barındırdığı aktarıldı.

Şehir hayatından uzaklaşmak isteyenlerin uğrak noktası

Yoğun biçimde ormanlarla kaplı bölgenin, şehir hayatından uzaklaşmak isteyenler için bir uğrak noktası olduğu kaydedildi. Bölgenin el değmemiş güzelliklerinin varlığından da bahsedildi.

Karadeniz'in tanıtıldığı içerikte Safranbolu, Amasra, Trabzon, Sümela, Uzungöl ve Rize ile ilgili bilgiler paylaşıldı.

Safranbolu: Zamanda yolculuk

Safranbolu'nun, Osmanlı mimarisinin en güzel ve en iyi korunmuş örneklerinden bazılarını sergilediği ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer aldığı hatırlatıldı.

Burayı ziyaret etmenin, sanayi öncesi çağa doğru zamanda yolculuk yapmak gibi olduğu vurgulandı. Şehrin arnavut kaldırımlı sokaklarının korunduğu, tarihi ahşap evlerin titizlikle yenilendiği notu paylaşıldı.

Amasra: Karadeniz'in şirin liman kenti

Amasra için "Karadeniz'in şirin liman kenti" şeklinde söz edilirken, şunlar aktarıldı:

Amasra, kumsalları ve balıkların servis edildiği lokantaları sayesinde popüler bir yerel destinasyondur.



Uzmanlar, kasabanın bir zamanlar antik şehir olduğuna inanıyor. Bunların çoğunun hâlâ yer seviyesinin altında, özellikle de kazıları zorlaştıran yeni yapıların altında olduğu düşünülüyor.

Trabzon: Önemli bir durak

Karadeniz'e doğru uzanan dik yamaçlı yeşil vadilere bürünen Trabzon'un, bölgenin geri kalanında olduğu gibi tarihle dolu bir şehir olduğu belirtildi.

Söz konusu kentin, Türkiye’nin en eski ticaret limanı şehirlerinden biri ve İpek Yolu üzerinde önemli bir durak olduğu kaydedildi.

Trabzon, muhteşem manzaralara ev sahipliği yaptığı, en ilgi çekici tarihi mekanlarından birinin Sümela Manastırı olduğu ifade edildi.

Uzungöl için, "Yemyeşil bir vadinin içinde yer alıyor. Yükselen dağlarla çevrili bir göl." ifadeleri kullanıldı.

Rize: Dünyanın çay başkenti

Rize'nin, Karadeniz kıyısının en çok ziyaret edilen şehirleri arasında yer aldığına işaret edildi.

Çamlıhemşin ilçesinin, biyoçeşitliliğin öne çıktığı bir yer olduğu ve dağlarda turistlere yerel yaşamı keşfetme şansı sunduğu belirtildi.

Dünya üretiminin yüzde 10'u Rize'de

Söz konusu şehirle ilgili olarak, şunlar aktarıldı:

Rize, dünya üretiminin yüzde 10'unu oluşturduğu tahmin edilen çay üretimiyle ünlü. Çoğu Türkiye'de içiliyor. Bu da Türkiye'yi, dünyanın önde gelen çay tüketicisi yapıyor.

Macera tutkunlarının, Fırtına Deresi'nde rafting yapma imkanına sahip olduğu da anımsatıldı.