Çocuk destek ödemelerine ilişkin araştırmalar hız kazandı ve arama motorlarına, "Çocuk desteği ödemeleri yattı mı 2022?" soruları yazıldı.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında, çocuk destek ödemeleri hayat geçirildi.

Bu kapsamda yardıma ihtiyacı olan binlerce aile, çocuk destek ödemeleri için başvuruda bulundu.

Vatandaşların zor durumda kalmasını istemeyen devlet, bu destek ödemelerine hemen başlamak istiyor.

Başvuru yapan binlerce vatandaş ise bu destek ödemelerinin ne zaman hayata geçirileceğini merak ediyor.

Bu kapsamda da, "Çocuk desteği ödemeleri yattı mı 2022?" sorusu gündeme getirildi ve araştırılmaya başlandı.

Peki, Çocuk desteği ödemeleri yattı mı 2022? İşte yanıtı..

Çocuk desteği ödemeleri yattı mı 2022?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirdikleri çocuk desteği ödemelerini kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracaklarını bildirdi.

Buna göre; Çocuk desteği ödemelerinin Kasım ayında hesaplara yatırılması bekleniyor.

Çocuk desteği ödemeleri ne kadar?

Programın kapsamını genişlettiklerini, destek programı süresince sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan çocuklar için de ilave destek sağlayacaklarını aktaran Yanık, şunları kaydetti:

"Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hayata geçirilen çocuk desteği ile hanelerde bulunan çocuk sayısına göre hanelere aylık 350 lira ile 650 lira aralığında destek vereceğiz. 1-2 çocuklu hanelere 350, üç çocuklu hanelere 450, dört çocuklu hanelere 550, 5 ve üzeri sayıda çocuk bulunan hanelere 650 lira ödeme yapacağız.

Sosyal yardım faydalanıcısı hanelere verilecek çocuk başına destekle hem çocuklu hanelerin hem de çocuklar üzerinden oluşacak giderlerin desteklenmesini amaçlıyoruz.

Türkiye Aile Destek Programımız kapsamında hayata geçirdiğimiz çocuk desteği ödemelerini de kasım itibarıyla hak sahiplerinin hesaplarına yatıracağız."