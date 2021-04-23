Çocuklar için geliştirici ve eğlendirici 23 Nisan aktivitesi: Tuz seramiği

Çocuklar, bu yıl da 23 Nisan'ı evde kutluyor. Bu nedenle çocukların ebeveynleriyle birlikte evde keyifli vakit geçirmelerini sağlayacak harika bir öneriyle geldik. İşte, tuz seramiği tarifi...

Her yıl çeşitli etkinliklerle kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl da koronavirüs salgını nedeniyle evlerde kutlanıyor.

Bu özel günde çocuklar için evde olmak zor olsa da onlarla çeşitli etkinlikler yaparak bu anlamlı günü diğer günlerden farklı ve heyecanlı geçirmelerini sağlayabiliriz.

Tam da bu noktada, çocuklar için sadece evdeki malzemelerle yapılabilecek bir tuz seramiği tarifi derledik. Hem eğlenmelerine hem de el becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak bu etkinlik sayesinde çocuklar, çeşitli şekillerde hazırladıkları seramiklerini fırınlayıp boyayacak ve böylece ortaya harika seramikler çıkacak!

İşte, çocuklar için hem geliştirici hem de eğlendirici 23 Nisan aktivitesi tuz seramiği tarifi...

TUZ SERAMİĞİ İÇİN MALZEMELER

2 su bardağı un

1 su bardağı tuz

1 su bardağından 1 parmak az su

TUZ SERAMİĞİ YAPILIŞI