Çocuklarda özgüveni geliştiren 10 yöntem Araştırmalar, kendine güvenen çocukların sorumluluk, zorluklar ve hayal kırıklıklarıyla daha iyi başa çıkabildiklerini gösteriyor.

Bazı çocuklar yapısı gereği doğal olarak özgüvenlidir, ancak bazı çocuklar için olumlu düşünmek ve kendilerini güçlü ve yetenekli olarak görmek zor bir görev olabilir. Kullandığımız kelimeler ve çocuklarımıza aşıladığımız zihniyet, onlarla birlikte yapabileceğimiz bazı etkinlikler çocuklarda benlik saygısı oluşturmaya yardımcı olabilir. İşte çocuklarda güven oluşturmaya çalışmak için bazı basit aktiviteler.

1. Bir liste yapın

Çocuğunuzla birlikte oturun ve birlikte güçlü yanları üzerine beyin fırtınası yapın. Pozitife odaklanmak, güçlendirmeye doğru uzun bir yol kat edebilir.

2. Olumlu onaylamalar kullanın

Bu cesaret verici sözler, ailenizde zamanla olumlu kendi kendine konuşmaya yol açan ritüeller haline gelebilir. "Seviliyorsun" veya "güvendesin" gibi basit ifadeler ikinci doğa haline gelebilir.

3. Hedefleri planlayın

Çocuğunuzla bazı ulaşılabilir kişisel hedefler belirleyin ve ardından bu hedeflere ulaşmak için yola çıkmalarına yardımcı olun. Onlara ulaşmanın neyi gerektireceğini tartışın ve yol boyunca onları teşvik edin. Gelişimlerini kutlayın.

4. "Sende Sevdiğim Şey Bu" oyununu oynayın

Akşam yemeğinde veya bir aile toplantısında, birbiriniz hakkında güzel bir şey söyleyerek masanın etrafında dolaşın.

5. Bir davetiye tasarlayın

Bu, bazı geri dönüştürülebilir malzemeleri toplamak ve bunları bir tepsiye bantlamak kadar basit olabilir. Çocuğunuzu materyallerden istediğini yaratmaya davet edin. Bu yaratıcı düşünme, hata yapma ve bir şeyler üretme yeteneği, büyük bir güven artırıcıdır. Burada yanlış bir cevap olmadığı göz önüne alındığında, çocuklar bu etkinlikle kendilerini güçlenmiş hissediyorlar.

6. Bir STEM meydan okuması yapın

Bir yaratma davetine benzeyen bu aktivite, çocukları yaratıcı düşünmeye ve problem çözmeye teşvik eder. Bir şeyi yüzdürmek veya yuva yapmak gibi nihai bir hedefe doğru çalışmalarına yardımcı olur.

7. Yoga yapın

Yoga, çocukların kendini sevmeyi öğrenmenin yanı sıra farkındalık ve derinlemesine düşünme uygulamalarına yardımcı olur. Egzersiz ayrıca endorfinleri artırabilir ve mutluluk ve esenlik duyguları sağlayabilir.

8.Bir iyilik yapın

Okulda bir arkadaşa yardım etmek veya bir gıda bankasında gönüllü olmak gibi nezaket eylemleri çocuklar için inanılmaz derecede önemlidir. Başkaları için iyilik yaparken kendimizi iyi hissederiz.

9. Ev için bazı sanat eserleri üzerinde işbirliği yapın

Bir çocuğun resmini duvarda veya buzdolabında sergilemek, çocuklar için büyük bir güven artırıcıdır. El işi mağazasından bir tuval alın ve birlikte ev için bir sanat eseri üzerinde çalışın!



10. İşbirlikçi bir tahta oyunu oynayın

Bu oyunlar, oyuncuların birbirine karşı değil, tahtaya karşı birlikte çalışması için oynanmak içindir. Bunlar, bir hedefe ulaşmak için bir araya gelmek ve birlikte çalışmak için harikadır.

Kendine güvenen ve mutlu çocuklar yetiştirmek imkansız değildir. Ancak bu etkinlikler, çocukların özgüven geliştirmelerine ve mutlu ve özgüvenli hayatlar yaşamalarına yardımcı olma konusunda büyük faydalar sağlayabilir.