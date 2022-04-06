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    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede

    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a şehit yakınları ile yaptığı iftar programında çocukların 'Cumhur Dede' şeklinde hitap ettiği görüntüler izleyenleri gülümsetti.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 06.04.2022 - 16:29
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    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan ayında ilk iftarı şehit yakınlarıyla yapmıştı.

    Külliye'de düzenlenen Şehit Aileleri ile İftar programında orucunu şehit aileleri ile açan Cumhurbaşkanı, iftarın ardından çocuklarla yakından ilgilenmiş bol bol sohbet etmişti.

    O geceye ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çocukların sevgi gösterileri dikkat çekti.

    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Cumhur Dede VİDEO

    "CUMHUR DEDE NE OLUR BİZİM EVE GEL"

    Küçük bir kızın Erdoğan'a Cumhur Dede şeklinde hitap etmesi ise izleyenlere tebessüm ettirdi.

    Küçük kız görüntülerde Erdoğan'a "Cumhur Dede, doğduğumdan beri sizin bizim eve gelmenizi bekledim. Lütfen gelin başkanım." diyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ise küçük kıza gülümseyerek, "Annen istemiyor ki beni.." şeklinde şakalaşıyor.

    Kızın annesi ise bu sözün üzerine, "Cumurbaşkanım ben Almanya'ya gidemiyorum biliyor musunuz siz geleceksiniz diye bütün ailem orada." ifadeleriyle sitem ediyor.

    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a: Cumhur Dede #1

    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a: Cumhur Dede #2

    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a: Cumhur Dede #3

    Çocuklardan Cumhurbaşkanı Erdoğan a: Cumhur Dede #4


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