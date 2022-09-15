Petrol
90.66
-3.66%
Euro
18.2951
0.50%
Dolar
18.2663
0.20%
Altın
987.09
-0.85%
Borsa
3371
0.00%
Bitcoin
364.775
-2.65%
BTXN Coin
6.61
3.44%
Bitexen
25ºC
İstanbul
Güneşli 25 C

    Çocukları Avrupa'dan dönsün diye Mardin'e havuzlu villa yaptırdı

    Avrupa'dan ailesiyle dönmek isteyen Şevki Atalan, çocuklarını ikna etmek için Mardin'e Avrupa kültüründen villa yaptırdı. Aile bu ev için 300 bin euro harcadıklarını ifade etti.
    • 15.09.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 15.09.2022 - 17:48
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Çocukları Avrupa'dan dönsün diye Mardin'e havuzlu villa yaptırdı

    Ailesiyle birlikte Almanya'da yaşayan Şevki Atalan, geçen yıl Türkiye'ye dönme kararı aldı.

    Terör ve ekonomik nedenlerle Avrupa'nın değişik ülkelerine göç eden Ezidilerden olan aile, bölgede huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla bu kararı aldıklarını vurguladı.

    Avrupa kültürünü Midyat'a uydurdu

    Atalan, Almanya’da doğan çocuklarının da geri dönmeye ikna etmeye çalışırken Avrupa'daki ev modellerini rol aldı.

    Atalan, Avrupa evlerini Midyat evlerinin kültürüyle birleştirerek kesme taşlarla, yöreye uygun taş mimariyle havuzlu villa tasarlattı.

    Çocukları Türkiye'ye dönsün diye 300 bin euro harcadı

    Atalan eşi Ayten Atalan ile köye dönme kararlarında, 3 çocuklarını da dönmeye ikna etmek için villaya yaklaşık 300 bin euro harcadıklarını belirtti.

    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #1

    "Böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi"

    DHA'nın haberine göre, "Bizim çocuklar Avrupa'da doğdular ve oranın kültürünü aldılar. Şimdi biz böyle havuz ve ev yapmasak köye geri gelmezlerdi. Onun için mecbur olduk, bu evi onlar için yaptık. Tabii çok mutluyuz, hem de çocuklarımız çok mutlu.

    Bu eve 300 bin euro gitti ama daha fazla da gitse pişman olmuyorum. Neden? Bu bizim toprağın en güzel yeri zaten burası. Çok seviyoruz burayı. Çocuklarım, ailem seviyor. Onun için burayı yaptık. Bu villa modellerinden Avrupa'da çok var. Şimdi başkası da başlamış aynı villaya. Bir iki ay sonra bitiyor." diye konuştu.

    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #2

    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #3

    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #4

    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #5


    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #6

    Çocukları Avrupa dan dönsün diye Mardin e havuzlu villa yaptırdı #7


    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'
    Medya

    Defne Samyeli leopar desenli kıyafetiyle instagramı salladı! 'Şarap gibi kadın'

    Malatya'da bir şahıs oğluyla oynayan çocuğu acımasızca darbetti
    3. Sayfa

    Malatya'da bir şahıs oğluyla oynayan çocuğu acımasızca darbetti

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!
    Advertorial

    Genç girişimci Aslı günlük 300 USD kazanıyor!

    Görüş Bildir