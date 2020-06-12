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    Çocukların aklını başından alan illüzyon gösterisi

    Bir sınıf içerisinde yapılan illüzyon gösterisi ve gösteriyi hayretle izleyen çocukların o anları kameraya yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2020 - 14:51
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    Çocukların aklını başından alan illüzyon gösterisi

    Bir sınıfta çocukları eğlendirmek için yapılan illüzyon gösterisi, sosyal medyada paylaşıldı.

    ÇOCUKLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

    Öğrencilerden birinin ensesine balon koyan gösterici, daha sonra çocuğun başına örtü örtüp eliyle balonu çevirdi. Sonrasında ise şiş olan balon bir anda ortadan kayboldu.

    O anlara tanıklık eden çocukların ise aklı başından gitti.

    İşte o anlar...

    Çocukların aklını başından alan illüzyon gösterisi

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