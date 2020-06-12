Bir sınıf içerisinde yapılan illüzyon gösterisi ve gösteriyi hayretle izleyen çocukların o anları kameraya yansıdı.

Bir sınıfta çocukları eğlendirmek için yapılan illüzyon gösterisi, sosyal medyada paylaşıldı.

ÇOCUKLAR ŞAŞKINLIKLA İZLEDİ

Öğrencilerden birinin ensesine balon koyan gösterici, daha sonra çocuğun başına örtü örtüp eliyle balonu çevirdi. Sonrasında ise şiş olan balon bir anda ortadan kayboldu.

O anlara tanıklık eden çocukların ise aklı başından gitti.

İşte o anlar...

Çocukların aklını başından alan illüzyon gösterisi