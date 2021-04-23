Çocukların sevdiği lezzet: Tarhanalı tavuk şinitzel

Dışı çıtır içi yumuşacık olan şinitzeli, Anadolu Mutfağı’nın eşsiz lezzeti tarhana ile panelemeye ve iftarda tüm ev halkının gönlünü fethetmeye ne dersiniz?

Koronavirüs sebebiyle evlerimizde olduğumuz şu günlerde, iftar hazırlıklarına çocuklarınızı da dahil edebileceğiniz şahane bir tarifimiz var. Unutmayın ki, paneleme işlemini yaparken bir çift küçük kuru el kurtarıcınız olabilir. Henüz iftara ne yapacağınıza karar veremediyseniz, birkaç saat öncesinde paneleyip dolapta dinlendirdiğinizde daha çıtır olmasını sağlayacağınız bu lezzeti salata ve fırın patates eşliğinde servis edebilirsiniz. 7’den 70’e herkesin beğenisi kazanan, tarihi 18. yüzyıla dayanan şinitzelin yemek kültürümüzün vazgeçilmezi tarhana ile uyumuna bayılacaksınız.

Tarhanalı Tavuk Şinitzel Tarifi VİDEO

TARHANALI TAVUK ŞİNİTZEL TARİFİ

Malzemeler

- 2 adet tavuk göğsü

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı un

- 1 tatlı kaşığı tuz

- 2 su bardağı galeta unu

- 1 su bardağı tarhana

- 2 su bardağı ayçiçek yağı

Yapılışı

Tavukları ince filetolara ayırın ve gerekirse et dövücü ile biraz daha inceltin. Pane için unu bir tabağa alın ve yumurtaları kaseye kırıp tuz ile birlikte çırpın. Başka bir tabağa galeta ununu ve tarhanayı alıp karıştırın.

İncelttiğiniz tavukları sırasıyla her yerine gelecek şekilde una, yumurtaya ve galeta bulayın. Ayçiçek yağını tavaya alıp kızdırın ve panelediğiniz tavukların her iki yüzünü altın sarısı oluncaya kadar kızartın. Fazla yağını almak için havlu kağıdın üzerine çıkarın ve sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun...