Çocukların sokağa çıkma saatleri ne zaman? 18 yaş ve altı kısıtlama saatleri 2021

Çocukların sokağa çıkma saatleri ne zaman? 18 yaş ve altı kısıtlama saatleri 2021

Kısmı kapanma konulu genelge ile 18 yaş ve altı gençlerin sokağa çıkma saatlerinde değişikliğe gidildi. Peki çocuklar ne zaman dışarı çıkabilir? İşte sokağa çıkma izin ve saatleri..

Türkiye'de yaşanan vaka artışları nedeniyle 81 ilde kısmi kapanma tedbirleri uygulanıyor.

Kısıtlamaların genişletilmesiyle birçok işletme kapatılırken, sokağa çıkma saatleri de yeniden düzenlendi. Çocuklar ve ebeveynler ise 18 yaş ve altı vatandaşların sokağa çıkma saatleri ne zaman araştırıyor.

18 yaş altı sokağa çıkma yasağının kaçta başlayıp kaçta bittiği, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. İşte detaylar..

ÇOCUKLAR NE ZAMAN DIŞARI ÇIKABİLİR?

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kısmi Kapanma' konulu genelge gönderdi.

Hafta içi günlerde; 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

İşte açıklamanın detayları…

18 YAŞ VE ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Hafta içi günlerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 10.00-14.00, 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup, bu saat aralıkları dışında sokağa çıkmayacak.

TOPLU TAŞIMA

Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler ve çocuklarımızın şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarına müsaade edilmeyecek.

SEYAHAT

Milli Eğitim Bakanlığınca yüz yüze eğitimin devamına karar verilen sınıf seviyeleri ile destekleme ve yetiştirme kursları/takviye kurslarında eğitim gören 18 yaş altı gençlerimiz, durumlarını belgelendirmeleri şartıyla toplu ulaşım araçlarından istifade edebilecek.

KREŞ

Sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş̧ veya gündüz bakım evlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.