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- Çocukluğunuza gideceğiniz klasik bir tatlı: Muhallebi
Çocukluğunuza gideceğiniz klasik bir tatlı: Muhallebi
- Özel İçerik
- 04.05.2021 - 13:52
- Güncelleme : 04.05.2021 - 15:18
İftar sonrasında çayın yanına hafif sütlü bir tatlıya ne dersiniz? Çocukluğumuzdan aklımızda kalan lezzetlerden biri olan muhallebi, pürüzsüz ve kadifemsi dokusuyla bugün damakları çatlatmaya geliyor. Annelerimizin pirinç unuyla yaptığı muhallebiyi bu kez un ve nişastayla yaptık; daha parlak bir görüntü yakaladık. Mevsimin en taze sebzeleriyle süsleyerek servis edebileceğiniz bu tatlıyı yapmak için haydi mutfağa…
MUHALLEBİ TARİFİ
Malzemeler
- 1 litre süt
- 225 gr şeker (1 su bardağı)
- 115 gr un (3/4 su bardağı)
- 30 gr buğday ya da mısır nişastası (4 yemek kaşığı)
- 1 paket vanilya şekeri
- 1 yemek kaşığı tereyağı
Üzeri için;
- Muz
- Ceviz
Yapılışı
Derin bir tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı alın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın ve topaklaşmaması için çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırın. Muhallebiniz kıvam aldıkça göz göz olmaya başlayacaktır. Bu esnada vanilya şekerini ve tereyağını ilave edin. Çırpma teliyle bütün malzemelerin homojen bir şekilde dağılmasını sağlayın.
Muhallebiyi kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 1 saat kadar daha soğutun. Muz dilimleri ve ceviz parçalarıyla birlikte çocukluğunuzu yad ederek sevdiklerinizle paylaşın.
Afiyet olsun...
Muhallebi besin değerleri: