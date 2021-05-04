Çocukluğunuza gideceğiniz klasik bir tatlı: Muhallebi

Büyük küçük herkesin severek yediği muhallebi tarifini en güzel haliyle beğeninize sunuyor ve iftar sonrasındaki ufak tatlı atıştırmalıklarına yenisini ekliyoruz.

İftar sonrasında çayın yanına hafif sütlü bir tatlıya ne dersiniz? Çocukluğumuzdan aklımızda kalan lezzetlerden biri olan muhallebi, pürüzsüz ve kadifemsi dokusuyla bugün damakları çatlatmaya geliyor. Annelerimizin pirinç unuyla yaptığı muhallebiyi bu kez un ve nişastayla yaptık; daha parlak bir görüntü yakaladık. Mevsimin en taze sebzeleriyle süsleyerek servis edebileceğiniz bu tatlıyı yapmak için haydi mutfağa…

Muhallebi Tarifi VİDEO

MUHALLEBİ TARİFİ

Malzemeler

- 1 litre süt

- 225 gr şeker (1 su bardağı)

- 115 gr un (3/4 su bardağı)

- 30 gr buğday ya da mısır nişastası (4 yemek kaşığı)

- 1 paket vanilya şekeri

- 1 yemek kaşığı tereyağı

Üzeri için;

- Muz

- Ceviz

Yapılışı

Derin bir tencereye sütü, şekeri, unu ve nişastayı alın. Kısık ateşte pişirmeye başlayın ve topaklaşmaması için çırpma teli yardımıyla sürekli karıştırın. Muhallebiniz kıvam aldıkça göz göz olmaya başlayacaktır. Bu esnada vanilya şekerini ve tereyağını ilave edin. Çırpma teliyle bütün malzemelerin homojen bir şekilde dağılmasını sağlayın.

Muhallebiyi kaselere paylaştırın. Oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 1 saat kadar daha soğutun. Muz dilimleri ve ceviz parçalarıyla birlikte çocukluğunuzu yad ederek sevdiklerinizle paylaşın.

Afiyet olsun...

Muhallebi besin değerleri: