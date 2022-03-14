Çoğumuz es geçiyor! Parfümü sıkmanız gereken asıl yer...

Evden parfüm banyosu yaparak çıksanız da kısa bir süre sonra kokunuz yok oluyorsa, artık üzülmeyeceksiniz. İşte kadın ve erkeklerde parfümün kalıcı olması için sıkılması gereken noktalar...

Kokumuz, arkamızdan bıraktığımız kalıcı izlerden birisidir.

Bu nedenle parfüm seçiminiz kadar, doğru kullanım ipuçlarını bilmeniz de kritik.

Etkileyici kokmanın 3 altın kuralı vardır diyebiliriz.

Birincisi doğru parfümü seçmek, ikincisi parfüm nereye sıkılır bilmek, üçüncü olarak ise parfümün sıkılmaması gereken bölgeleri bilmektir.

Özellikle gün boyu dışarıda olacaksanız, tekrar sıkma şansınız olmayacaksa, parfümünüzün kalıcı olmaması kabus olabilir.

Evden üstünüze boca edip çıksanız da parfümden eser kalmıyorsa, sizin de nokta atışı bölgeleri bilmenize ihtiyacınız var demektir.

Parfümünüzü vücudunuzda belirli bölgelere uygulayarak ve bazı noktalara dikkat ederek kalıcılığını arttırmanız mümkün. Hatta bu bölgeler kadın ve erkeklerde değişiklik bile gösteriyor.

Peki parfüm nerelere sıkılır, nerelere sıkılmaz? Parfüm kaç fıs sıkılmalı? Erkekler parfümü nerelere sıkmalı? Kadınlar parfümü nerelere sıkmalı? İşte bütün soruların cevabı haberimizde...

BOYUN, GÖĞÜS VE BİLEKLER

Bu üç noktanın ortak özelliği nabız noktaları olmaları. Yani damarların cilde yakın olduğu, kan akışının yoğun olduğu bölgeler olması.

Bu özel noktalarda, kan akışı yoğun olduğu için teninizin ısısı da diğer bölgelere göre daha yüksek oluyor. Bu da parfümünüzün yayılmasını ve kalıcı olmasını sağlıyor.

GÖBEK DELİĞİ

Vücudunuzda ısı yayan herhangi bir bölge parfümünüzün kalıcılığını artırır ve göbek deliğiniz de bunun için ideal yerlerden biridir.

DİZLERİN ARKASI

Dizlerinizin arkasındaki yumuşak bölge, parfüm sıkmak için mükemmel olan noktalardan biridir.

Her bacak bacak üstüne attığınızda ya da dolaştığınızda kokunuz etrafa yayılacaktır.

KULAK ARKASI

Kulak arkası kulağın üst kısmına göre daha yağlı ve nemli bir bölge olduğu için parfümü sıkmak için ideal bölgelerden biridir.

PARFÜM NERELERE SIKILMAZ