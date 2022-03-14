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- Çoğumuz es geçiyor! Parfümü sıkmanız gereken asıl yer...
Çoğumuz es geçiyor! Parfümü sıkmanız gereken asıl yer...
- Haber Merkezi
- 14.03.2022 - 16:15
Kokumuz, arkamızdan bıraktığımız kalıcı izlerden birisidir.
Bu nedenle parfüm seçiminiz kadar, doğru kullanım ipuçlarını bilmeniz de kritik.
Etkileyici kokmanın 3 altın kuralı vardır diyebiliriz.
Birincisi doğru parfümü seçmek, ikincisi parfüm nereye sıkılır bilmek, üçüncü olarak ise parfümün sıkılmaması gereken bölgeleri bilmektir.
Özellikle gün boyu dışarıda olacaksanız, tekrar sıkma şansınız olmayacaksa, parfümünüzün kalıcı olmaması kabus olabilir.
Evden üstünüze boca edip çıksanız da parfümden eser kalmıyorsa, sizin de nokta atışı bölgeleri bilmenize ihtiyacınız var demektir.
Parfümünüzü vücudunuzda belirli bölgelere uygulayarak ve bazı noktalara dikkat ederek kalıcılığını arttırmanız mümkün. Hatta bu bölgeler kadın ve erkeklerde değişiklik bile gösteriyor.
Peki parfüm nerelere sıkılır, nerelere sıkılmaz? Parfüm kaç fıs sıkılmalı? Erkekler parfümü nerelere sıkmalı? Kadınlar parfümü nerelere sıkmalı? İşte bütün soruların cevabı haberimizde...
BOYUN, GÖĞÜS VE BİLEKLER
Bu üç noktanın ortak özelliği nabız noktaları olmaları. Yani damarların cilde yakın olduğu, kan akışının yoğun olduğu bölgeler olması.
Bu özel noktalarda, kan akışı yoğun olduğu için teninizin ısısı da diğer bölgelere göre daha yüksek oluyor. Bu da parfümünüzün yayılmasını ve kalıcı olmasını sağlıyor.
GÖBEK DELİĞİ
Vücudunuzda ısı yayan herhangi bir bölge parfümünüzün kalıcılığını artırır ve göbek deliğiniz de bunun için ideal yerlerden biridir.
DİZLERİN ARKASI
Dizlerinizin arkasındaki yumuşak bölge, parfüm sıkmak için mükemmel olan noktalardan biridir.
Her bacak bacak üstüne attığınızda ya da dolaştığınızda kokunuz etrafa yayılacaktır.
KULAK ARKASI
Kulak arkası kulağın üst kısmına göre daha yağlı ve nemli bir bölge olduğu için parfümü sıkmak için ideal bölgelerden biridir.
PARFÜM NERELERE SIKILMAZ
- Temiz olmayan cilde uygulanmaz. Kötü koku oluşumuna sebep olur.
- Koltuk altı bölgesi gibi yoğun ter bezlerinin olduğu yerlere sıkılmaz. Parfüm teninizle birleşerek asıl ve size has kokusunu ortaya çıkarır.
- Avuç içine parfüm sıkılmamalıdır. Avuç içlerimiz de tıpkı koltuk altlarımız gibi yoğun terleyen bölgelerimizdendir.
- Göz çevresi gibi hassas bölgelere parfüm sıkılmamalıdır.
- Ayak bölgesine parfüm sıkılmamalıdır. Ayaklarımız da sık terleyen ve bolca bakteri bulunduran bölgelerimizdendir. Bu sebeple istenmeyen kokuya sebep olabilir.